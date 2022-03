Jean-Pierre Pernaut: les personnalités présentes en nombre aux obsèques du journaliste (photos)

Le 9 mars s’est déroulée en la basilique Sainte-Clotilde de Paris la messe d’adieu à Jean-Pierre Pernaut, l’emblématique présentateur du JT de 13 heures de TF1, décédé une semaine plus tôt des suites d’un cancer du poumon. Autour de son épouse Nathalie Marquay et de ses enfants Lou et Tom, les proches, amis et admirateurs étaient présents pour cet ultime hommage. Parmi les 700 personnes qui ont assisté à la cérémonie, il y avait Dominique Bonnet, la première femme du journaliste, et leurs deux enfants, Olivier et Julia.

Très apprécié de ses confrères, Jean-Pierre Pernaut a été accompagné dans son dernier voyage par de nombreux amis journalistes et présentateurs télé : Claire Chazal, Laurent Delahousse, Nikos Aliagas, Jean-Pierre Foucault ou encore Évelyne Dhéliat ont été aperçus. Au terme de la messe, une image bouleversante restera dans les mémoires, celle de Nathalie Marquay embrassant le cercueil de son époux avant qu’il ne quitte la basilique.