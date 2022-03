Triumph Tiger Sport 660: déclinaison Sport-GT

Disponible en trois coloris (bleu Lucerne et noir Saphir, Graphite et Noir ou rouge Korosi et Graphite), la Tiger 660 Sport tape dans l’œil avec ses lignes fluides et sa face avant à double phare, ses rétroviseurs en forme de goutte d’eau, les capots de radiateur et les protections de fourche sculptées ainsi que sa boucle arrière très minimaliste. Guidon plus large, plus haut et plus près du corps que sur la Trident : la position sur la Tiger Sport 660 peut déconcerter sur les premiers ronds-points.

Mais on s’y fait très vite, à cette posture davantage « en contrôle ». Si le réservoir peut contenir 17 litres, ce qui permettra un rayon d’action de plus de 300 km, celui-ci se montre assez fin et les jambes peuvent l’enserrer assez aisément. Avec sa selle (confortable) à 835 mm du sol (selle basse -25 mm disponible en option), mettre les pieds au sol ne pose aucun souci.