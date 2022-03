Adèle Exarchopoulos: «Ces gens font quatre vols par jour!»

Le tournage de « Rien à foutre » a été plutôt atypique, non ?

Le dispositif était très léger en fait. Sur le plateau, on était cinq, ça ressemblait vraiment à un documentaire ! Il y avait les deux réalisateurs, moi, l’ingénieur du son et le cameraman. C’est tout ! Quand on n’avait pas les autorisations dans les aéroports, on y allait à l’iPhone, je me maquillais toute seule comme une grande… Donc oui c’était rock’n’roll, mais super positif.

Vous avez travaillé avec de véritables hôtesses de l’air…