Agenda culturel

Salon du livre engagé

Fans de lecture, bénévoles, militants, personnes engagées de tous bords, amoureux des livres, citoyens, associations, voici un événement fait pour vous ! Rencontres d’auteurs, ateliers et spectacles rythmeront ces trois jours, avec le même leitmotiv : l’engagement sous toutes ses formes. Découvrez également l’exposition de Timotéo Sergoï, auteur, comédien et poète. Il place sa poésie, « cette arme de construction massive » comme il aime à dire, à portée de tous les murs et de tous les passants.