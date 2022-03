D’où vient la blanquette de veau?

Fondante, réconfortante, crémeuse, la blanquette de veau est ce plat mijoté classique de la cuisine française que tout gourmet doit savoir préparer. Mais d’où vient ce nom de « blanquette » ? Il fait simplement référence à la couleur blanche de la sauce, composée de beurre et de crème, qui enrobe les morceaux de viande. Pour le reste, la plupart des historiens semblent dubitatifs par rapport à l’histoire de ce plat dont même l’origine géographique est incertaine. D’aucuns évoquent la Bourgogne, d’autres la Normandie, la Picardie, le Poitou ou encore le Lyonnais… Une chose est sûre, le plat est français ! Le plus souvent, c’est cependant l’Île-de-France du XVIIIe siècle qui revient sur le tapis. C’est là qu’un certain François Marin, maître d’hôtel chez le maréchal de Soubise et auteur du livre « Les Dons de Comus ou les Délices de la table », paru en 1739, aurait imaginé le plat.