Et ça marche ! - trois étoiles

Un « piano man » virtuose autant que ridiculement jeune et qui a le chic pour brouiller les frontières entre électro et jazz. Il nous revient avec une pièce presque classique, sur fond de trio acoustique. Le plus de cette performance, comme toujours exceptionnelle, c’est que jamais le talent ne prend le pas sur l’émotion. Inégal mais tellement bien !