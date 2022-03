Stephan Eicher: «Il y a toujours de la lumière au bout du tunnel»

Stephan Eicher est un homme discret. De sa « vallée », il ne dira pas grand-chose mais on comprend qu’elle a été longue, très douloureuse et que, même s’il a fini par la laisser derrière lui, il y a abandonné beaucoup de lui-même. Aujourd’hui, sur le point de proposer un album, il crée la surprise avec un EP que personne n’attendait. Une parenthèse indispensable, avant de reprendre sa route et, surtout, histoire de nous expliquer comment les épreuves ont fait de lui ni tout à fait le même ni tout à fait un autre. Un homme sinon apaisé, du moins définitivement plus « riche ». On en veut pour preuve ces quatre titres d’une douceur ineffable, spécialement lumineux et qu’on appréhende comme à fleur de peau, « Autour de ton cou » et partout ailleurs où ça fait (tellement) de bien.