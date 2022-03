Sous l’Océan

Dans ce jeu compétitif, chaque joueur incarne un plongeur à la recherche d’un maximum de perles. Inspirez profondément et plongez dans les profondeurs pour tenter d’amasser plus de perles que vos adversaires. À chaque tour, un joueur lancera un dé pour savoir de quel côté il effectuera sa plongée et piochera plus ou moins de coquillages en fonction. Une fois que tous les joueurs ont plongé, le requin arrive ! On lancera alors le dé requin, et bien entendu le requin risque surtout d’aller là où il y a beaucoup de perles !