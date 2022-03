Test – Grid Legends: dérapage contrôlé

Rebaptisée Grid il y a une dizaine d’années, la série des TOCA World Driver aura décidément connu de multiples reboots depuis ses débuts… Moins simu et beaucoup plus arcade, Grid Legends est un titre qui cible désormais davantage le grand public que les passionnés de sport automobile. Un tournant qui avait d’ailleurs déjà été entamé avec le dernier volet de la saga. Codemasters est cette fois allé beaucoup plus loin. Si la conduite reste réaliste, le jeu est beaucoup plus permissif avec les débutants. Le gameplay est en grande partie basé sur le drift. Grid Legends peut compter sur un gameplay extrêmement nerveux, une immersion complète grâce aux caméras cockpit et des tracés très bien construits pour tenir le joueur en haleine.