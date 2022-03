Testé pour vous: OnePlus Nord CE 2 5G

Une marque peut en cacher une autre. OnePlus fait partie du groupe chinois BBK. Comme Oppo (et aussi Realme et Vivo). Longtemps, les deux labels ont évolué de façon distincte. Mais en juin dernier, un rapprochement a été annoncé. Il commence à se faire sentir. Chez OnePlus, la gamme Nord CE regroupe des smartphones dotés de caractéristiques essentielles et proposés à un prix « maintenu ». On retrouve effectivement ce profil sur le nouveau Nord CE 2. Cet appareil milieu de gamme est équipé d’un écran AMOLED FHD+ de 6,43 pouces certifié HDR10+ avec taux de rafraîchissement de 90 Hz. Une seule version est commercialisée en Belgique : 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.