À la télé ce soir: la série «Trauma» et «Koh-Lanta» (vidéos) Voici notre sélection de programmes tv pour ce mardi.

Capture TF1

Par la rédaction Publié le 15/03/2022 à 11:01 Temps de lecture: 3 min

« Trauma » à 21h35 sur RTL-TVI

Adam Belmont, policier très apprécié, se lance sur les traces d'un tueur en série qui sévit dans la région. Les victimes sont des jeunes filles, tuées selon le même mode opératoire. Alors que l'enquête piétine, Adam est abattu par un tireur sans visage. Il reçoit une balle en pleine tête. Il survit par miracle, mais à son réveil, il souffre d'amnésie. Ses collègues en sont certains : c'est le tueur qui a tiré sur Adam. Mais Adama ne se souvient de rien, même pas de la jeune femme qu'il découvre séquestrée dans le sous-sol de sa maison…

« Koh-Lanta » à 21h10 sur TF1

Le précédent prime a réservé quelques surprises aux valeureux candidats. Les trois équipes n'en forment désormais plus que deux : Louana est ainsi devenue capitaine de l'équipe rouge tandis qu'Anne-Sophie dirige à présent l'équipe jaune. Par ailleurs, la suite de l'aventure risque d'être compliquée pour Yannick, en possession d'un deuxième bracelet maudit.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Les aventuriers » à 13h35 sur ARTE - Quatre étoiles

de Robert Enrico (1967)

Coécrit par José Giovanni, ce formidable film d’aventure s’achève en crescendo dans les ruines de Fort Boyard. L’histoire d’une belle amitié entre Alain Delon et Lino Ventura, arbitrée par Joanna Shimkus, devenue veuve de Sidney Poitier, à la carrière furtive. La séquence des funérailles marines bercées par une ode vocale de François de Roubaix figure parmi les plus émouvantes du répertoire cinéphilique.

« Les quatre fils de Katie Elder » à 21h15 sur C8 - Trois étoiles

de Henry Hathaway (1965)

Cinq ans après «Rio Bravo» de Howard Hawks, le tandem John Wayne/Dean Martin fut reconstitué avec succès par un autre grand spécialiste du western. Ce fut l’un des derniers grands classiques du genre, tout juste avant l’éclosion du western spaghetti.

« Cent dollars pour un shérif » à 23h30 sur C8 - Trois étoiles

de Henry Hathaway (1969)

L’infatigable auteur – d’origine aristocratique belge – du «Jardin du diable» offrit au vieillissant John Wayne un rôle de «pistolero» alcoolique et borgne qui lui valut le seul et unique Oscar de sa carrière! Avec les jeunes Robert Duvall et Dennis Hopper en mauvais, un film culte. Les frères Coen en ont réalisé un remake très remarqué dans lequel Jeff Bridges reprend le rôle du «Duke» et Matt Damon celui du ranger texan jadis joué par le chanteur de folk Glen Campbell dans la VO.

« Numéro une » à 14h sur TV5 MONDE - Deux étoiles

de Tonie Marshall (2017)

Ce plaidoyer féministe en milieu politico-affairiste n’épargne totalement ni la maladresse ni la caricature, mais son côté thriller et surtout le duel que se livrent Emmanuelle Devos et Richard Berry – plus vrai que nature en Ravachol – valent indéniablement le détour.

« Le masque de l’araignée » à 21h15 sur TMC - Deux étoiles

de Lee Tamahori (2001)

On retrouve le profileur du «Collectionneur», alias Morgan Freeman, dans ce thriller haletant et marqué par des rebondissements de taille, solidement mis en scène par le réalisateur néo-zélandais de «Meurs un autre jour», le dernier James Bond joué par Pierce Brosnan.