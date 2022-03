Japon: à l’ombre des sakuras

Nous sommes sans doute à la meilleure saison pour visiter le Japon : les cerisiers sont en fleurs et offrent un spectacle magnifique à l’arrivée du printemps. Progressivement, du sud au nord du pays, entre mars et mai, les bourgeons éclosent pour libérer des milliers de fleurs à l’aspect soyeux et délicat. La saison des « sakuras », le nom des cerisiers en japonais, est la plus importante pour les habitants du pays du Soleil Levant. Durant les deux semaines de floraison de cet arbre mythique, les Japonais apprécient la douceur des beaux jours qui reviennent après un hiver rude et long. « C’est un symbole de renouveau, un retour à la vie en plein ai r », explique une jeune habitante de Tokyo. «