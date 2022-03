Kheiron et son passé d’éducateur

Héritage d’une vieille relation éducative, Wahil et Monique vivent vaille que vaille dans un immeuble de banlieue, principalement d’une arnaque au vol de sacs afin de camoufler ceux de caddies bien remplis ! Un jour, toutefois, leur petit manège est démasqué par Victor, une vieille connaissance de la dame. Ce dernier accepte de ne pas les dénoncer en échange d’une collaboration à son job d’éducateur. Contre toute attente, le courant passe entre le petit voleur à la tire et sa demi-douzaine d’ados défavorisés. Et c’est pareil entre la vieille dame et l’homme qu’elle a ainsi retrouvé. Tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes si l’un des protégés n’était pas aussi celui d’un flic ripou. « Mauvaises herbes » est le deuxième film écrit et réalisé par Manouchehr Tabib, alias Kheiron, natif de Téhéran, fils d’un avocat qui a jadis fui le régime des ayatollahs.