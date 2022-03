Les insectes sont menacés par les néonicotinoïdes

Moins attirants que d’autres animaux, les insectes n’en sont pas moins essentiels à l’écosystème et au bon fonctionnement de la planète. Et pourtant, un massacre silencieux est en cours. L’industrie agrochimique est en train de faire disparaître le bruissement de la planète. Depuis 1990, la population d’insectes aurait chuté de 75 % en Europe. En cause ? Les néonicotinoïdes, des insecticides neurotoxiques. Le journaliste français Stéphane Foucart, auteur du livre « Et le monde devint silencieux », qui a inspiré ce documentaire, explique le point de départ de son enquête aux conclusions édifiantes.