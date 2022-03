«The Voice Belgique»: une candidate ukrainienne subjugue le plateau (vidéo)

La dixième saison de « The Voice Belgique » est lancée et le coach d’honneur, Quentin Mosimann à fait son grand retour pour une soirée, mais surtout une candidate à ému tout le plateau de l’émission.

C’est une soirée qui s’est clôturée tout en émotion hier soir lors du deuxième Live de « The Voice Belgique ». La candidate namuroise d’origine ukrainienne Diana qui a volé la vedette aux personnes présentes hier pour le concours lors de son hommage à ses origines. Repêchée la semaine dernière, la candidate fait désormais partie de l’équipe de Typh Barrow. Face à Valentine, Diana a décidé d’interpréter une chanson ukrainienne pour rendre hommage à son pays mais aussi à une partie de sa famille encore en Ukraine.