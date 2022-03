À la télé ce soir: «Le meilleur pâtissier professionnel» ou «L’invitation»

Chaque semaine, des brigades de pâtissiers professionnels venues du monde entier montent sur le ring pour affronter des brigades françaises venues des 4 coins de l'Hexagone. Leur mission : créer une spectaculaire pièce artistique sur un thème imposé et réaliser un gâteau exceptionnel pour l'accompagner. Les brigades n'auront qu'un seul objectif : remporter tous leurs duels pâtissiers et finir sur la plus haute marche du concours. Pour arbitrer ces matchs d'exception, trois experts de la pâtisserie mondiale : Cyril Lignac, Pierre Hermé et Benoît Blin. Le premier duel oppose ce soir une brigade masculine française et une brigade féminine canadienne sur le thème «Horror Circus».

« L'invitation », à 20h30 sur BE1

Sophie et Nicolas Gravel quittent Paris pour s'installer en Province avec leur jeune fils, Maxime. Peu après leur déménagement, ils rencontrent leurs nouveaux voisins, Angela et Patrice Maupin. Le hasard fait bien les choses : les Maupin ont eux-mêmes un fils de l'âge de Maxime, et les deux enfants commencent à passer du temps ensemble. Mais après quelque temps, Sophie commence à trouver que son fils a changé. Autrefois plein de vie, il semble éteint, et présente d'étranges marques dans son dos. Sophie commence à soupçonner les Maupin. Elle décide d'enquêter sur leur passé.

Les étoiles de Dominque Deprêtre

« La bête humaine », à 20h35 sur La Trois - Quatre étoiles

de Jean Renoir (1938)

D’après Zola, l’autre grand chef-d’œuvre de l’auteur de « La grande illusion » : thriller et drame social à la fois, poésie des images et Gabin de l’époque héroïque. Le grand Fritz Lang en personne en fera quinze ans plus tard un remake hollywoodien avec Glenn Ford et Gloria Grahame, « Human Desire », dans lequel Peter Lorre refusa de jouer, n’ayant jamais pardonné au réalisateur viennois de l’avoir intellectuellement torturé sur les plateaux de « M le maudit » !

« Moonlight », à 20h55 sur Arte - Trois étoiles

de Barry Jenkins (2016)

Le film venu de nulle part qui a décroché l’Oscar du meilleur film au nez et à la barbe du « La La Land » trop attendu ! Tirée de la pièce de Tarell Alvin McCraney « In Moonlight Black Boys Blue », l’odyssée d’un Afro-Américain condamné à garder en carcan son homosexualité. Un formidable drame tout en retenue, émotion et non-dits.

« Sister Act », à 20h15 sur AB3 - Deux étoiles

d’Emile Ardolino (1992)

L’improbable duo formé par Whoopi Goldberg et Maggie Smith est resté dans les mémoires, et même le volet musical de cette comédie est une réussite. Normal, dès lors, qu’un numéro deux soit sorti par la suite.

« Les randonneurs à Saint-Tropez », à 21h55 sur AB3 - Une étoile

de Philippe Harel (2008)