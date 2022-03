L’un des membres du jury de «Top Chef» aura son émission culinaire sur C8

Pour ce faire, le duo présentera différents plats, une dizaine au total, qui font partie des fleurons de la cuisine française mais aussi étrangère. L’émission se fera en partenariat avec le CSA pour réaliser des sondages et sélectionner les plats marquants. Enfin, Yannick Alléno et Raphaële Marchal voyageront à travers la France pour en découvrir davantage sur ces cuisines.

Une nouvelle émission qui promet des découvertes mais aussi des rencontres, avec un véritable suivi des réactions des téléspectateurs.

Ce n’est pas la seule émission que le binôme aura, puisque le chef et la journaliste vont transposer le concept pour les desserts. Les tournages sont en cours et déjà un premier épisode sur la tarte au citron de Menton est dans la boîte. La date de diffusion n’est pas encore arrêtée annonce Le Parisien qui révèle ce projet, mais l’émission devrait arriver dans quelques mois et sera programmée en première partie de soirée.