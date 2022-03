Leonardo DiCaprio n’a pas donné 10 millions d’euros à l’Ukraine: l’histoire d’une fake-news

Il y a une semaine, de nombreux médias rapportaient le très beau geste de générosité de l’acteur Léonardo DiCaprio. Ce dernier aurait donné 10 millions d’euros à l’Ukraine pour marquer son soutien. Un geste justifié par ses originaires ukrainiennes par sa grand-mère maternelle. Il aurait aussi financé les armées ukrainiennes. De tout ça, il n’en est rien.

Pourtant, l’information a circulé et a été relayée par de nombreux médias comme Euronews, The Independant, le Daily Mail, The Washington Examiner. Sur Twitter, plus de 10.000 personnes ont partagé l’information comme le rapporte RTL Info. L’acteur et son entourage insistaient pourtant sur le fait qu’il n’avait pas fait un tel don.