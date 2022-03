À la télé ce soir: le retour de «Clem» et «Doubles vies»

Clem et Matthieu emménagent sous le même toit avec leurs enfants respectifs. Chacun doit trouver ses marques, surtout Emma. Val doit, lui, essayer de concilier son rôle de père avec ses études de design. Arrivera-t-il à se faire une place dans cette école ultra-concurrentielle ? Et tandis qu'Adrian découvre le mystérieux carnet de son père défunt, Marie-France se lance dans une nouvelle carrière...

Doubles vies, à 20h35 sur La Trois

Alain, un éditeur parisien, fait de son mieux pour s'adapter au monde moderne, dominé par la technologie. Sa femme Selena est comédienne dans une série populaire qu'elle ne trouve pas du tout épanouissante, et Léonard, son auteur de longue date, vient de réaliser les pires ventes de sa maison d'édition...

Les étoiles de Dominique Deprêtre

Les rivières pourpres 2 : les anges de l’apocalypse, à 21h sur 13e Rue - Trois étoiles

d’Olivier Dahan (2003)

Après le succès du pilote de Mathieu Kassovitz, Luc Besson a lui-même imaginé cette suite, d’après le roman de Jean-Christophe Grangé. Et on peut dire que ça déménage autour de Jean Reno et de son nouvel acolyte Benoît Magimel, qui apporte la touche d’humour bienvenue. Mais le plus rigolo est que ce thriller déjanté annonce un peu le « Da Vinci Code », dont le film ne sortira qu’en 2006.

Fin août, début septembre, à 13h35 sur Arte - Deux étoiles

d’Olivier Assayas (1998)

Primé au festival espagnol de Valence, ce portrait de groupe façon Sautet est alourdi par une mise en scène minimaliste abusant de la caméra à l’épaule. Les personnages, eux, sont quasiment livrés à eux-mêmes mais s’en tirent avec panache. Une sorte de brut joliment affirmé, la palme revenant à François Cluzet.

Everest, à 21h10 sur France 3 - Deux étoiles

de Baltasar Kormákur (2015)

Tiré de faits dramatiques survenus voici tout juste vingt ans, un film catastrophe montagnard à la fois réaliste et convenu, servi par une belle distribution et des images à couper le souffle. Ce sont pourtant bel et bien les Dolomites et les studios de Cinecitta qui préfigurent le sommet du monde dans la plupart des séquences. Ah, cette magie du cinéma…

Guy, à 21h15 sur C8 - Deux étoiles

d’Alex Lutz (2018)

L’auteur, alias le Fantasio d’Alexandre Coffre, s’est offert le César du meilleur acteur dans cet original portrait d’un chanteur imaginaire de l’âge d’or, auquel Michel Drucker, Dani, Julien Clerc et Alessandra Sublet ont apporté leur soutien tout personnel. La mise en scène souffre inéluctablement de la lourdeur du procédé de la caméra subjective.

La comtesse, à 23h20 sur Arte - Deux étoiles

de Julie Delpy (2009)