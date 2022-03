À la télé ce soir : «Fiston» et «La rage au ventre»

Depuis qu’il a sept ans, Alex ne rêve que d’une chose, que Sandra devienne son amoureuse. A ses yeux, elle est la plus belle fille du monde. Pour parvenir à se rapprocher d’elle, il va demander conseil à celui qui est parvenu à séduire Monica, la maman de Sandra, 20 ans plus tôt.

« Le Paname Comedy Club », à 22h20 sur France 4

Des artistes émergents du stand-up actuel montent sur la scène du Paname Art Café où est enregistrée l’émission. À chaque numéro, une douzaine d'humoristes tentent de séduire l'audience pendant cinq minutes. L’émission est produite par Kader Aoun et présentée par Mathieu Madénian.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Heat », à 21h sur France 5 – Quatre étoiles

de Michael Mann (1995)

La fameuse rencontre dans le bar, qui précède le duel final entre Al Pacino le flic et Robert De Niro le truand, est le vrai point d’orgue de ce polar aussi spectaculaire que nuancé, hors norme par sa construction et par son côté humain devenu inhabituel dans ce genre de production californienne. Un chef-d’œuvre qui fait toujours référence.

« Minority Report », à 22h15 sur AB3 – Quatre étoiles

de Steven Spielberg (2002)

L’adaptation du roman de Philip K. Dick, l’auteur de « Blade Runner » et « Total Recall », autres œuvres futuristes transposées avec succès au grand écran. L’un des meilleurs titres du père d’Indiana Jones, avec un luxe d’effets spéciaux ciselés, un casting hors pair à l’image du regretté Max von Sydow, et des trouvailles en matière de design, comme cette Lexus rouge au volant de laquelle Tom Cruise réussit l’une des plus originales sorties de traque du répertoire ! Il reste surprenant que ce chef-d’œuvre n’ait décroché aucun Oscar.

« La rage au ventre », à 20h15 sur AB3 – Trois étoiles

d’Antoine Fuqua (2015)

Le réalisateur de « Training Day », « Shooter » et « La chute de la Maison-Blanche » passe artistiquement à la vitesse supérieure dans ce portrait poignant d’un homme brisé, entre désir de rédemption et soif de vengeance. L’extraordinaire charisme de Jake Gyllenhaal transcende le récit, avec la complicité d’un Forest Whitaker qui n’a décidément plus rien à prouver. Derrière les scènes de combat spectaculaires se cache aussi une belle histoire d’amitié magistralement jouée par ces deux acteurs.

« Volontaire », à 23h20 sur France 3 – Deux étoiles

de Hélène Fillières (2018)

Révélée par « La tête haute » d’Emmanuelle Bercot, la frêle Diane Rouxel enfile le béret pour un garde-à-vous conflictuel avec le commandant Lambert Wilson dans ce mélange de « Full Metal Jacket » et de « À armes égales », en version minimaliste et franchouillarde signée par l’actrice parisienne reprenant l’écriture et la caméra cinq ans après « Une histoire d’amour », son premier long-métrage, plutôt froidement accueilli.

« Les fantômes du chapelier », à 01h00 sur France 3 – Deux étoiles

de Claude Chabrol (1982)