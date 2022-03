«J’ai été violée devant les caméras pendant le tournage du clip» Evan Rachel Wood a expliqué dans un nouveau documentaire disponible sur HBO qu'elle avait été abusée par Marilyn Manson 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant quatre ans. Elle a notamment confié avoir été violée durant le tournage du clip "Heart-Shaped Glasses".

Par la rédaction Publié le 18/03/2022 à 09:32 Temps de lecture: 2 min

Evan Rachel Wood a donné des détails glaçants sur la façon dont Marilyn Manson l’a traitée lors du tournage du clip « Heart-Shaped Glasses ». "Nous avions discuté d'une scène de sexe simulé mais une fois que les caméras se sont mises à tourner, il a commencé à me pénétrer pour de vrai. Je n'avais jamais accepté ça", a confié l'actrice de "Westworld", 34 ans aujourd'hui.

isopix

"Je suis une actrice professionnelle, j'ai fait ça toute ma vie, je n'avais jamais été sur un plateau aussi peu professionnel jusqu'à ce jour-là. C'était le chaos total, je ne me sentais pas en sécurité. Personne ne s'occupait de moi. J'étais dégoûtée, comme si j'avais fait quelque chose de honteux. L'équipe était très mal à l'aise et personne ne savait quoi faire. (...) J'ai été violée devant la caméra."

Une pétition a été lancée sur Change pour demander à YouTube de supprimer le clip "Heart-Shaped Glasses", visionné plus de 32 millions de fois. "Elle ne peut pas le poursuivre à cause du délai de prescription", indique la pétition. "Cette vidéo ne devrait pas être diffusée sur Internet." 6400 personnes ont signé cette pétition depuis son lancement.

Evan Rachel Wood et Marilyn Manson sont sortis ensemble en 2006. Elle avait 18 ans et lui, 37. Leur relation a duré quatre ans. Elle avait dénoncé des abus sexuels et émotionnels des années plus tard. Marilyn Manson nie tout.