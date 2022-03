Charlène de Monaco de retour sur le Rocher, à une condition

La princesse Charlène a marqué la principauté monégasque par ses longs mois d’absence mais son séjour en clinique spécialisée est désormais derrière elle, la voilà à nouveau installée sur le Rocher auprès de son mari et de ses enfants, Jacques et Gabriella. C’est ce que le Palais annonçait dans un communiqué il y a quelques jours.

Alors qu’elle était dans une clinique en Suisse depuis plusieurs mois pour recouvrer sa santé mentale et physique, Charlène de Monaco avait évoqué il y a quelques semaines le fait de ne plus revenir sur le Rocher. Apparemment la Princesse aurait changé d’avis mais pas à n’importe qu’elle prix… C’est ce qu’évoque le magazine « Voici » ce vendredi.

Mais voilà, durant son passage en Suisse, Charlène a eu le temps de réfléchir et de se rendre compte qu’elle ne voulait plus de sa vie d’avant. Forte de son repos et de ses réflexions, la Princesse a imposé une condition : ne plus vivre au palais. En effet, Charlène estime que celui-ci est le théâtre de trop nombreuses déconvenues et elle ne souhaite plus vivre dans un environnement qu’elle ne trouve ni sain ni apaisant.