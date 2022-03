Une cheerleader sauve un match de basket

Quelle scène insolite que celle-ci. Lors d’un match de basket aux États-Unis, du tournoi NCAA entre Saint Mary's et Indiana, une jeune femme a récupéré le ballon coincé derrière le panier, signant presque l’action de la soirée.

Jeudi 17 mars, lors du match du premier tour du tournoi universitaire américain entre Saint Mary's et les Indiana Hoosiers à Portland, un ballon s'est retrouvé coincé au-dessus du panier en début de seconde période. L’un des joueurs de l’équipe de Saint Mary's, a alors essayé de débloquer le ballon, en vain. Même le manche à balai amené en urgence comme moyen de fortune pour libérer le ballon n’a pas suffit. Un arbitre est alors monté sur une chaise, toujours avec le même manche à balai, sans rencontrer plus de succès. Et ce sont finalement les cheerleaders de l'université d'Indiana qui ont réussi à décoincer le ballon et donc à débloquer la partie. Portée par un de ses coéquipiers, une certaine Cassidy Cerny, ancienne gymnaste, a finalement réussi à récupérer le ballon, sous les applaudissements de la salle toute entière.