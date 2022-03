Dans une vidéo adorable, des sauveteurs apprennent aux orangs-outans à se méfier des serpents

Les soigneurs de l’association ont filmé un de ces cours et, même si la leçon a tout de ce qu’il y a de plus sérieux, les images sont très drôles. Sur la vidéo, on voit l’équipe cacher un faux serpent sous des branchages lors d’une balade en forêt avec les singes. D’un seul coup, une des soigneuses de l’association hurle et se jette au sol en voyant le reptile. Le but de la manœuvre ? Faire comprendre aux singes le danger que constitue le serpent. Et ce jeu d’acteur semble fonctionner puisque les primates prennent peur et se réfugient alors dans les arbres en se hissant grâce aux lianes.

Sur la page TikTok de l’association, la vidéo a été vue plus de 8 millions de fois et a suscité de nombreux commentaires, certains internautes félicitant la performance d’actrice de la soigneuse.

Par le biais du succès de la vidéo, l'association en profite pour rappeler les nombreux dangers auxquels sont confrontés les orangs-outans. Originaires des forêts tropicales de Malaisie et d'Indonésie, ces grands singes sont considérés comme en danger critique d'extinction, notamment à cause de la disparition de leur habitat. Ils ne se trouvent désormais que dans certaines parties de Sumatra et de Bornéo. L’association estime que l'extinction des orangs-outans de Sumatra dans la nature se produira probablement dans les dix prochaines années, et que les orangs-outans de Bornéo suivront sous peu.