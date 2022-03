Deux frères de 12 et 13 ans accusés de cambriolages dans de grands hôtels londoniens

Le garçon de 12 ans est accusé de 14 chefs d'accusation de cambriolage et son frère de trois chefs, un adulte est aussi concerné.

Le jeune homme est accusé de 14 chefs d'accusation de cambriolage. Son frère de 13 ans est lui accusé d'avoir participé à trois des cambriolages entre avril 2021 et février 2022.

Un garçon de 12 ans a nié avoir commis pendant 10 mois des cambriolages dans des hôtels prestigieux de Londres et dans le complexe du BBC Television Centre a relaté « The Guardian » ce jeudi.

Jeudi, les deux garçons ont plaidé non coupable à tous les chefs d'accusation devant le tribunal de Westminster, dans le sud de Londres.

Les deux frères sont accusés d'avoir commis des cambriolages dans des lieux comme l'hôtel Claridge's à Mayfair, le Four Seasons à Park Lane, l'hôtel Corinthia à Whitehall et le complexe du BBC Television Centre à White City.

En raison de leur âge, les frères et sœurs de l'ouest de Londres ont été rejoints dans le box des accusés par leur mère.

Un adulte de 19 ans, accusé pour des faits similaires, fait face à 11 chefs d'accusation : neuf chefs de cambriolage, un de vol et un de complot en vue de commettre un cambriolage entre avril 2021 et février de cette année. Il nie également toutes les charges. Son dossier a été transmis à la Cour d'Isleworth où il doit comparaître le 14 avril.

Adel Buckingham, l’avocate qui assure la défense, a salué la demande de l'accusation de séparer les accusations de l’homme de 19 ans et des deux enfants. Elle a déclaré que les jeunes frères ont tous deux des besoins spéciaux et que « leur âge et leur manque de maturité sont deux facteurs importants à prendre en compte ».