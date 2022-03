À la télé ce soir : « The Voice, la plus belle voix » et « Guillaume le Conquérant » (vidéos)

Cette année, l'arrivée de Nolwenn Leroy comme coach de la dernière chance apporte du piment au jeu et permet aux coachs d'affiner leur jugement sur certains candidats qui se voient repêchés in extremis par la chanteuse. Florent Pagny, Amel Bent, Marc Lavoine et Vianney, fidèles au poste, poursuivent quant à eux leur progression stratégique et tentent de pousser leurs favoris vers la victoire.

« Guillaume le Conquérant », à 20h50 sur Arte

En juillet 1035, Guillaume le Bâtard, fils illégitime du duc de Normandie, succède à son père, mort en pèlerinage à Jérusalem. Après une décennie de troubles, le jeune duc parvient à asseoir son autorité et fait de la cour de Normandie l'une des plus puissantes et les plus fastueuses d'Europe. Promis au trône d'Angleterre par son roi Edouard le Confesseur, sans descendance, il doit pourtant se battre contre Harold pour obtenir son dû. A la tête d'une flotte de plusieurs milliers de navires, il débarque avec 15 000 hommes sur le sol anglais. Le 14 octobre 1066, les deux armées se font face à Hastings. Reconstitutions et témoignages d'historiens éclairent la personnalité de ce fin stratège, guerrier impitoyable.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Aviator », à 22h05 sur Plug RTL - Quatres étoiles

de Martin Scorsese (2004)

Ce biopic consacré au milliardaire Howard Hughes est une réussite totale à une erreur de casting près<UN>: on ne reconnaît pas Ava Gardner, campée par une Kate Beckinsale beaucoup trop lisse. Tout le contraire de Cate Blanchett, plus vraie que nature en Katharine Hepburn. Là, on vole vraiment… très très haut.

« Désigné coupable » (1re TV), à 20h30 sur BE 1 - Trois étoiles

de Kevin Macdonald (2021)

Alias « The Mauritanian » en VO, d’après les Mémoires de Mohamedou Ould Slahi, détenu durant près de quinze ans à Guantanamo sur la seule base d’aveux forcés récoltés sous les pires tortures. Un récit dénonciateur qui n’épargne même pas l’administration Obama : du pain bénit pour le cinéma US indépendant, pour le réalisateur du « Dernier roi d’Écosse », pour Jodie Foster gratifiée du Golden Globe de la meilleure actrice dans un second rôle et pour Tahar Rahim, candidat malheureux à celui du meilleur acteur, attribué post mortem à Chadwick Boseman pour « Le blues de Ma Rainey ».

« Le casse de Central Park », à 20h05 sur Club RTL - Deux étoiles

de Brett Ratner (2011)

Le scandale boursier à la base de la crise bancaire qui aura lourdement secoué l’économie mondiale est la toile de fond de cette sympathique comédie policière à la Robin des Bois qui lorgne vers « Ocean’s Eleven » avec, au passage, un amusant clin d’œil au « Corniaud ». S’agissant d’un récit pas sérieux du tout, on pardonne volontiers ses invraisemblances pour n’en retenir que le côté moral plaisant d’une conclusion au moins originale.

« Cody Banks : agent secret », à 21h40 sur AB3 - Deux étoiles

de Harald Zwart (2003)

Parmi les innombrables parodies de l’univers bondien, ce produit prioritairement destiné aux ados reste plutôt réjouissant étant donné que les héros sont… des ados eux-mêmes.

« US Marshals », à 21h40 sur TIPIK - Deux étoiles

de Stuart Baird (1998)