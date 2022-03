Guerre en Ukraine: Anonymous lance un site regroupant des centaines de webcam et caméras de vidéosurveillance russes

Anonymous a encore frappé… Après avoir diffusé des images réelles de la guerre sur des médias russes il y a quelques semaines, le célèbre groupe de hackers a piraté ce vendredi 18 mars une centaine de webcams et caméras de vidéosurveillances russes, a rapporté le site internet Presse-Citronce. Ces images ont été regroupées et postées sur un site baptisé « Behind Enemy Lines ».

Sur certaines vidéos, Anonymous est parvenu à incruster des messages contre la guerre, afin de faire ouvrir les yeux aux Russes, du moins aux personnes en charge de ces caméras. « Nous avons un message pour la Fédération de Russie. Cette nation est sur le point de payer un lourd tribut à cause de la décision honteuse du dictateur sans vergogne Poutine d’attaquer l’Ukraine indépendante avec ses forces armées. L’action conjointe de tous les pays du monde libre, en réponse à l’agression Russe, débouchera sur l’effondrement total du pays. Ce qui aura des conséquences encore pires pour le peuple Russe que l’Oligarchie qui tient le pays », explique le collectif. Ils dénoncent également le lavage de cerveau : « Si vous êtes Russe, nous voulons que vous sachiez que l’on vous lave en permanence le cerveau avec de la propagande, et que le Kremlin et Poutine vous mentent. L’Ukraine n’est pas contrôlée par des Nazis, et ils n’ont pas besoin que la Russie les « libère ». Il vous faut répondre et vous battre pour vous libérer de votre dictateur. Nous avons conscience que cela peut être effrayant, et plus facile à dire qu’à faire, mais vous avez le monde entier derrière vous, qui vous soutient et vous regarde. N’abandonnez pas votre maison ».