Erreur de GPS: une Hollandaise de 85 ans se retrouve à 200 km pour faire ses courses

La dame n’avait pourtant que sept kilomètres à parcourir entre son domicile et le magasin.

On dit toujours qu’il faut suivre les instructions de son GPS. Qu’il sait sûrement mieux que nous et que s’il nous fait prendre un autre chemin que celui avec lequel on est habitué, c’est pour une bonne raison. Cette semaine, une Hollandaise de 85 ans a poussé le vice un petit peu trop loin, a révélé la police de la zone des Hauts Pays à nos confrères de La Province.

Alors qu’elle se rendait au magasin à sept kilomètres de chez elle, la dame a décidé de mettre son GPS en route. Pas de chance pour elle, la vieille dame s’est trompée de quelques lettres et a indiqué la mauvaise ville au navigateur. Elle s’est donc retrouvée à Roisin, dans le Hainaut.