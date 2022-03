À la télé ce soir: «Mariés au premier regard» ou «Meurtres à Porquerolles» (vidéos)

Après leur rencontre avec les quatre experts et une série de tests, les cinq couples découvrent leur conjoint le jour de leur mariage. Au cours de leur entrevue avec des membres de leur future belle-famille, certains candidats ont offert un aperçu de leur personnalité. Les voyages de noces, où paysages idylliques et soleil sont au rendez-vous, permettent aux couples de se découvrir grâce à des moments inoubliables et remplis d’émotions. À leur retour, ceux qui ont décidé de poursuivre l’aventure ensemble vont découvrir leurs foyers respectifs, parler de leurs passions et de leur entourage, et vivre un week-end romantique. Au terme de ces semaines passées ensemble, les couples pourront décider s’ils souhaitent continuer leur vie ensemble ou s’ils préfèrent se séparer.

« Meurtres à Porquerolles » à 20h55 sur La Une

Le corps sans vie d’une femme est découvert sur la plage de l’Alycastre, à Porquerolles. Elisabeth Carlson était une artiste peintre et une figure admirée de l’île. Arnaud Taillard, le substitut du procureur, un enfant du pays, va devoir mener l’enquête avec Charlie Buczkowski, une policière fraîchement mutée.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« La haine » à 20h15 sur PLUG RTL – Trois étoiles

de Mathieu Kassovitz (1995)

Un quart de siècle avant « Les misérables » de Ladj Ly, le thème des banlieues hexagonales avait déjà fait tomber les Césars devant la caméra du Johnny de « Regarde les hommes tomber » de Jacques Audiard : meilleurs film, producteur et montage, sans compter la révélation de Vincent Cassel.

« Fleuve noir » à 21h05 sur FRANCE 2 – Trois étoiles

d’Érick Zonca (2018)

Vingt ans après « La vie rêvée des anges », le natif du Loiret confirme son penchant pour le polar, joliment amorcé par « Julia », avec cette adaptation d’un roman de l’Israélien Dror Mishani. Arbitré par Sandrine Kiberlain, le duel d’acteurs que se livrent Vincent Cassel (dans un rôle qui eût parfaitement convenu au Mickey Rourke de la grande époque) et Romain Duris (taquin au possible) est à la fois dense et cocasse, jusqu’au… rebondissement final.

« La vache et le prisonnier » à 21h10 sur C8 – Trois étoiles

de Henri Verneuil (1959)

Claude Autant-Lara et Bourvil s’étaient aussi mis de concert sur les rangs pour adapter ce roman de Jacques Antoine tiré d’une histoire vraie ! Mais ce furent le réalisateur de « L’ennemi public nº1 » et son acteur fétiche Fernandel qui enlevèrent le morceau avec le succès que l’on sait. La version colorisée a été fabriquée en 1990.

« 22 Miles » à 20h10 sur TIPIK- Deux étoiles

de Peter Berg (2018)

La trame est ramassée – une heure trente, c’est rare pour ce genre de production US – et laisse peu d’espace aux temps morts, car ça canarde d’entrée de jeu et ça finit en fanfare absolue. Un peu à la manière du mémorable « No Way Out » de Roger Donaldson, l’épilogue réserve quand même une surprise appelant cette fois une inévitable suite, d’ailleurs annoncée par l’acteur et producteur Mark Wahlberg.

« Caché » à 21 heures sur ARTE – Une étoile

de Michael Haneke (2005)