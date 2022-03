Fabrice Collignon de Bel RTL livre un témoignage poignant suite au drame pendant le Carnaval (vidéo) Le présentateur radio était présent au moment des faits. Venu faire découvrir le folklore local à une amie, il explique le basculement entre la fête et l’horreur.

Belgaimage

Par la rédaction Publié le 20/03/2022 à 14:51 Temps de lecture: 2 min

C’est sous le coup de l’émotion que Fabrice Collignon, animateur de Bel RTL, livre un témoignage suite au drame arrivé ce matin du côté de La Louvière. Venu à Strépy-Bracquegnies pour profiter d’un moment convivial, il a échappé au pire.

« C’est très compliqué d’en parler, pardonnez-moi si vous me voyez encore trembler », a-t-il déclaré au micro de RTL. « Quelques heures après, on se rend compte qu’on est passé de la fête au carnage en une seconde. On a cru, pendant quelques instants, qu’il y avait des pétards derrière nous. Mais ce n’était pas des pétards, c’était des gens qui étaient bousculés par cette voiture, qui étaient torturés par cette voiture, qui a ensuite pris la fuite. C’est complètement inadmissible. Ici, on est complètement sous le choc, c’est compliqué. »

Vers cinq heures du matin, le présentateur est sorti dans les rues de Strépy, répondant à l’appel aux Gilles pour le carnaval. Il a expliqué vouloir faire découvrir le folklore local à une amie. Alors qu’il faisait partie de la centaine de personne présente sur place, il a été interpellé par un auditeur. « Il m’a dit être heureux de me voir. J’ai fait un pas de côté, j’ai pris mon amie avec moi et puis j’ai senti qu’on la poussait. Voilà, la voiture arrivait… »

Physiquement l’animateur va bien. Psychologiquement c’est différent. « On est passé de la joie à des corps étendus sur le chemin, à des gens un peu démembrés, des gens hagards qui se demandaient ce qui venait de se passer . »