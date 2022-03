La nouvelle «gifle» du Prince Harry «dans le visage de la Reine»

Les Oscars avaient invité le Prince Harry et son épouse il y a deux ans « mais ils avaient poliment décliné » la proposition. Cette année, les choses sont différentes. « Ils pourraient faire un gros coup et profiter de leur apparition pour faire un discours passionné sur le thème de leur choix, l'Ukraine, très probablement », confie une source anonyme dans le tabloïd The Sun. « Les producteurs des Oscars sélectionnent des personnalités de premier plan pour monter sur scène et Harry et Meghan seraient la cerise sur le gâteau. »

Selon le Daily Mail, ils pourraient présenter l'Oscar du Meilleur film, la récompense la plus prestigieuse de la soirée. Rien n'est encore décidé mais les discussions vont bon train.