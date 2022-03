La princesse Élisabeth à Strépy-Bracquegnies aux côtés de Philippe (photos et vidéo)

Le roi Philippe et sa fille, la princière héritière Élisabeth, étaient, dimanche, à Strépy-Bracquegnies. La localité hennuyère a été touchée par un drame aux petites heures du matin. Une voiture a heurté un groupe de Gilles et leur proches, rassemblés pour le premier jour du carnaval. Le dernier bilan fait état de six morts, dix blessés graves et une trentaine de blessés.

Ils sont arrivés vers 16 heures et ils étaient accompagnés du Premier ministre Alexander De Croo, de la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden, du ministre-président wallon Elio Di Rupo, de la ministre wallonne de la Santé Christie Morreale, du secrétaire d’État pour la Relance Thomas Dermine, du gouverneur du Hainaut Tommy Leclercq ainsi que du bourgmestre de La Louvière Jacques Gobert.