À la télé ce soir: «Top Chef» et «Mauvaises herbes»

Mauvaises herbes, à 20h40 sur La Une

Waël, un ancien enfant des rues, vit en banlieue parisienne de petites arnaques qu'il commet avec Monique, une retraitée qui tient beaucoup à lui. Monique convainc Victor d'engager Waël pour une mission précise. Il s'agit d'un emploi bénévole dans son centre d'enfants exclus du système scolaire...

Les étoiles de Dominique Deprêtre

Copland, à 22h40 sur Club RTL - Quatre étoiles

de James Mangold (1997)

Sorti en même temps que le fabuleux « L.A. Confidential », ce polar pur et dur abordant le même thème de la flicaille corrompue n’a forcément pas eu l’aura de son rival. Dommage, car non seulement le casting est au top – même Stallone est excellent ! – mais l’intrigue est rondement menée dans une ambiance de suspicion parfaitement tendue d’un bout à l’autre.

La strada, à 20h55 sur Arte - Trois étoiles

de Federico Fellini (1954)

Le road movie émouvant et miséreux qui, sur le foyer encore bien attisé du néoréalisme, fit découvrir le côté sombre de son auteur et tout le talent de son épouse Giulietta Masina.

Que justice soit faite, à 20h05 sur Club RTL - Deux étoiles

de F. Gary Gray (2009)

Sur la base d’un récit machiavélique – l’horreur en moins, « Saw » n’est pas loin ! – et fort bien ficelé, cet « Honnête citoyen » au Québec tient en haleine jusqu’au bout. Reste, évidemment, que le thème – celui du justicier aveugle – est toujours discutable en soi, ce qui n’a jamais vraiment dérangé le public US, jadis habitué aux westerns et, bien pire depuis, aux excès variés.

Suicide Squad, à 21h15 sur TMC - Deux étoiles

de David Ayer (2016)

« Les douze salopards », « Expendables », « Avengers » et toutes les franchises de Marvel ont servi de terreau à ce pilote d’une nouvelle saga fantastique, comme s’il n’y en avait déjà pas assez. Soit. Pour les inconditionnels du genre, sans doute un nouveau « must ». Pour les autres, on admettra que le réalisateur de « Fury » a fait du bon travail avec le budget de 175 millions de dollars alloués, non sans un sérieux sentiment de « n’importe quoi revu ». Avec Will Smith, Margot Robbie, Jared Leto, Viola Davis et Scott Eastwood.

Mission Alcatraz, à 21h sur 13e Rue - Une étoile

de Don Michael Paul (2002)