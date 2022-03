Une statue disparue estimée à six millions d’euros retrouvée dans le jardin d'un couple britannique (photos)

À l’époque, la statue avait été attribuée à un artiste inconnu, et intitulée « A white marble figure of a young woman ». Mais des experts en œuvres d’art, interpellés par les propriétaires britanniques de la statue, ont découvert récemment qu’il s’agissait en réalité de la « Recumbent Magdalene », l’une des dernières œuvres de l’artiste italien Antonio Canova.

Réalisée entre 1819 et 1822, la « Recumbent Magdalene » appartenait à Robert Jenkinson, Premier ministre du Royaume-Uni à ce moment-là. Elle a été mise sur le marché de l’art en 1852, et c’est vers 1920 que l’attribution à Antonio Canova s’est perdue. Depuis, la sculpture était recherchée par les experts. Et elle a donc fini par atterrir dans le jardin du couple de Britanniques.

« D’un point de vue historique, cette découverte est d’une importance cruciale », a réagi Mario Guderzo, ancien directeur du musée Antonio Canova de Possagno, en Italie.