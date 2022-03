La phrase hallucinante de Donald Trump au sujet du réchauffement climatique (vidéo)

La semaine passée, Donald Trump avait déclaré en riant que la hausse du niveau des mers due à la fonte de la calotte glaciaire signifiait simplement « plus de propriétés au bord de l'océan ».

C’est évidemment faux. Et non, il n'y a pas eu d'annonce de "gel mondial" dans les années 20 non plus. Certaines hypothèses, largement discréditées, disaient que les températures mondiales avaient diminué de 1945 à 1972. De toute façon, selon les scientifiques, toute tendance naturelle vers une éventuelle période glaciaire a été interrompue par « l'influence massive » de l'activité humaine.