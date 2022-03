À la télé ce soir: « The Voice Belgique » et « Trauma » (vidéos) Les programmes à ne pas manquer !

Capture d’écran - Twitter

Par la rédaction Publié le 22/03/2022 à 10:01 Temps de lecture: 3 min

« The Voice Belgique », à 20h35 sur La Une L'étape des Lives reste depuis toujours le challenge que les talents attendent le plus. Les talents, qui prestent en solo, en duo ou en groupe, doivent mettre en exergue toutes leurs qualités vocales et leur créativité artistique pour convaincre le public et les coachs. Le défi est de taille ! Cette saison anniversaire réserve aussi une quantité de surprises : les coachs seront rejoints par un «coach d'honneur», issu des saisons précédentes, qui sera différent à chaque Live. Son rôle ? Chanter avec les talents et donner son avis sur les talents en lice. Il prendra place dans un cinquième siège installé à côté du banc des coachs.

« Trauma », à 21h35 sur RTL TVI Adam échappe in extremis à une seconde tentative d'assassinat. Devançant ses collègues, il se rend chez l'agresseur abattu. Ce dernier semblait convaincu qu'Adam était le tueur recherché. Face aux indices qui le désignent, Adam subtilise une importante pièce à conviction. Il se rapproche de Lucia, sa prisonnière, et essaie de comprendre : s'il est le tueur, comment a-t-il choisi ses victimes ? Persuadé qu'il est le tueur, Adam sait qu'il ne va pas tarder à être interpellé et prépare ses aveux. Les étoiles de Dominique Deprêtre « Les quatre fils de Katie Elder », à 23h00 sur C8 - Trois étoiles de Henry Hathaway (1965) Cinq ans après « Rio Bravo » de Howard Hawks, le tandem John Wayne/Dean Martin fut reconstitué avec succès par un autre grand spécialiste du western. Ce fut l’un des derniers grands classiques du genre, tout juste avant l’éclosion du western spaghetti. « Joe Kidd », à 21h15 sur C8 - Deux étoiles de John Sturges (1972) Avant « Chino » où il retrouvait pour la dernière fois Charles Bronson, l’auteur des « Sept mercenaires » s’est tourné vers Clint Eastwood pour incarner un « pistolero » repenti entraîné dans une vendetta à la frontière mexicaine. On n’en voudra pas au prolifique réalisateur d’avoir cédé au style spaghetti alors encore un peu en vogue avant la traversée générale du désert pour un genre qui, depuis, a joliment retrouvé tout son intérêt cinéphilique. 22H25 CLUB RTL de Roland Emmerich (2004) La très belle chanson éponyme de Chimène Badi tire le rideau sur le générique de ce récit de science-fiction apocalyptique très démonstratif, en fin de compte plein de bons sentiments et, dès lors, un peu naïf. Techniquement impeccable, évidemment. À ce titre, on peut toujours faire confiance au réalisateur d’« Independence Day » et de sa suite. « Piège en eaux troubles », à 20h05 sur Club RTL - Une étoile de Rowdy Herrington (1994) Sarah Jessica Parker (« Sex in the City ») était la timide partenaire de Bruce Willis à la poursuite d’un serial killer dans ce thriller fluvial dû au réalisateur de « Road House ». Le bilan reste convenable malgré les nombreux poncifs d’un genre déjà très encombré à l’époque. « Pacific Rim : Uprising », à 20h15 sur AB3 - Une étoile de Steven S. DeKnight (2018)