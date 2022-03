États-Unis: un policier pose son genou sur le cou d’une fille de 12 ans (vidéo)

L’avocat Drew DeVinney, qui représente l’enfant et son père Jerrel Perez a déclaré lors d’une conférence de presse la semaine dernière : « Cela reflétait la même manœuvre que Derek Chauvin avait utilisée pour assassiner George Floyd. L’officier a continué à enfoncer son genou dans le cou de la fille de Perez alors qu’elle lui disait qu’elle ne pouvait pas respirer. »

L’année dernière, la police du Wisconsin s’est vu interdire d’utiliser des étranglements, sauf dans des situations de vie ou de mort, à la suite du meurtre de Floyd en 2020 aux mains de la police de Minneapolis.

Sur Facebook, le district scolaire unifié de Kenosha a déclaré que l’officier avait bien démissionné de son poste de sécurité. Un e-mail faisait savoir également qu’il y avait une « tension mentale émotionnelle » sur sa famille et un « manque de communication et/ou de soutien » de la part du district. Il reste cependant employé par la police de Kenosha pendant que l’enquête se poursuit et d’après le HuffPost le district ne souhaite pas fournir pour le moment plus de détails.

La fille de 12 ans qui a subi des intimidations d’un autre élève, est « traumatisée » et blessée au cou. Son avocat, DeVinney, prévoit de déposer une plainte contre le policier, le département de police de Kenosha et le district scolaire unifié de Kenosha.