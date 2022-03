145.000 dollars récoltés pour l’Ukraine grâce à une figure Lego de Zelensky

Un peu partout dans le monde, les initiatives pour aider le peuple ukrainien se multiplient. À Chicago, Une récolte de dons pour le moins originale a eu un succès inattendu. Au début du mois de mars, la société Citizen Brick spécialisée dans la personnalisation des briques de la marque Lego, a mis en vente en stock limité, des figurines à l’effigie du président ukrainien Volodymyr Zelensky au prix de 100 dollars, mais aussi de cocktail Molotov à 10 dollars.

En l’espace de quelques jours, le Lego Zelensky était déjà en rupture de stock. Alors que le patron de Citizen Brick espérait récolter 100.000 dollars, pas plus, la vente aura permis de récolter plus de 145.000 dollars. Sur la page Instagram de la société, Joe Trupia explique que « du fait d’un stock limité de pièces, nous ne serons pas en mesure de proposer plus de figurines Zelensky », ajoute Joe Trupia. « Nous espérons que vous allez considérer le fait de faire un don direct à cette association ou une autre. »