Un étudiant envoie un CV original afin d’entrer chez Red Bull

Après Margot Clavel qui a fait un CV original afin d’être embauchée par la Youtubeuse Léna Situations, c’est au tour de Victor Laforge d’user de ses talents en marketing et communication. Ce jeune étudiant français en Master 1 Communication Média et Sport à l’Université Panthéon-Assas (Paris) rêvait de faire son stage au sein de Red Bull. Afin de se faire remarquer, il a mis au point un CV-canette qu’il a été déposer au siège de Red Bull France. Il a ainsi posté sur son profil Linkedin le fruit de son travail. Sur les images on peut voir que l’étudiant a reproduit la canette énergisante à l’identique, mais au lieu d’y inscrire la composition de la boisson, il y a inscrit diverses informations sur lui. Il y a même inclus un QR code à scanner afin que le potentiel recruteur puisse trouver de plus amples informations.

L’étudiant a également publié sur son profil une vidéo de mise en scène où on le voit apporter la canette aux bureaux. Il y a même rajouté la carte de son parcours dans Paris, qui, une fois terminé, fait apparaître la forme du logo de Red Bull.