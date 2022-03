Le roi des Pays-Bas, Willem-Alexander, met à disposition un château du 15e siècle pour les réfugiés ukrainiens

Selon nos confrères de La Libre, la famille royale néerlandaise va apporter son aide aux Ukrainiens. Non pas en dons financiers, mais en prêtant le Slot’t Oude Look, un château et pavillon de chasse du 15e siècle situé près d’Apeldoorn. La bâtisse va servir de refuge à huit familles qui ont fui la guerre, soit entre 20 et 30 personnes. Une solution qui a été directement négociée entre Willem-Alexander, l’État, les autorités locales et les services de l’immigration, souligne un communiqué du Palais rapporté par le journal.

Le château a déjà servi d’échappatoire à des personnes en 2006, à savoir le prince Naruhito et la princesse Masako du Japon qui ont dû fuir face à la pression médiatique de leur pays.