«And Just Like That», la suite de «Sex and the City» revient pour une deuxième saison (vidéo)

HBO Max a annoncé ce mardi que Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon et Kristin Davies avaient toutes confirmé la reprise de leurs personnages. Et pourtant, une nouvelle saison de « And Just Like That » était loin d’être gagnée...

« And just like that », la suite de « Sex and the city », va revenir pour une deuxième saison. HBO Max a annoncé ce mardi que Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon et Kristin Davies avaient toutes confirmé la reprise de leurs personnages. Si « And just like that » n'a pas fait l'unanimité auprès des critiques ou des fans de Carrie Bradshaw, la série a connu un démarrage foudroyant sur la plateforme de streaming.

Au cours des dix épisodes de « And just like that », on a vu Carrie apprendre à vivre sans Big, Miranda explorer sa sexualité et Charlotte essayer d'être une bonne mère pour ses adolescentes bien différentes.