«Koh-Lanta»: l’incroyable erreur des Jaunes lors de l’épreuve de confort (vidéo)

Et cette fois encore, ils n’ont pas fait exception à la règle… Denis Brogniart leur avait concocté un remake de l’épreuve mythique de la poursuite des radeaux. Les deux tribus devaient construire non pas une embarcation, mais deux : un radeau et une pirogue. Lors de l’épreuve, deux courses étaient donc prévues, avec une demi-équipe sur le radeau et l’autre moitié sur la pirogue.

Les candidats de « Koh-Lanta : le totem maudit » commencent à souffrir sur le camp. Leurs organismes sont mis à rude épreuve et la faim se fait de plus en plus forte. Pour les Rouges surtout, qui se loupent toujours aux épreuves d’immunité.

Et pour la première course, les Jaunes ont commis une erreur incroyable ! Ils ont lancé leur pirogue dans le mauvais sens, s’engageant dans le sens anti-horloger et se jetant dans la gueule des Rouges. Il va sans dire que ces derniers ont donc rapidement remporté la première manche.

Mais sans doute ce succès a-t-il mis trop de pression sur les épaules des Rouges, qui se sont ratés lors de la course en radeau. Les deux équipes étaient donc à égalité, et une nouvelle manche les a départagés. Et sont les Jaunes, surmenés, qui ont arraché la victoire. Et la récompense qui allait avec : le kit de pêche et un poisson grillé chacun ! Les Rouges repartent avec le totem maudit et 20 secondes de pénalité pour l’épreuve d’immunité.

Cette dernière consistait en la reconstitution d’une fresque composée de bandes de tissus, à récupérer dans la mer. Une sorte de puzzle, que les Rouges, malgré leur malédiction, ont recomposé de main de maître, volant la victoire aux Jaunes, partis presque vainqueurs mais qui se sont emmêlés les pinceaux sur la fin de l’épreuve.