Citroën C5X: déesse de la route

Pour éviter les écueils sur un segment en perdition, Citroën adopte une démarche différente pour son retour. Tout d’abord, la C5X a été développée et est produite en Chine, où il semble rester une place pour les berlines familiales. Mais surtout, elle puise ses éléments de style dans les univers les plus en vogue du moment. Ainsi, la C5X marie une hauteur réduite de berline à une garde au sol surélevée et des protections périphériques de SUV. Le toit plongeant rappelle quant à lui les SUV coupés et se termine par un large hayon qui favorise les aspects pratiques. Le tout avec des gimmicks avant et arrière reconnaissables, quitte à être un peu déroutants comme doit l’être une Citroën. À bord, l’espace est généreux à toutes les places, y compris à l’arrière où la garde au toit n’est jamais un problème pour des adultes d’un bon mètre quatre-vingts. Surtout, l’occupant arrière droit peut gérer lui-même l’avancement et l’inclinaison du siège passager avant pour se libérer un dégagement aux jambes digne d’une limousine.