Ducati Panigale V4/V4 S: la nouvelle diva

La Panigale V4 est la moto des superlatifs. Belle, dotée d’une ligne élégante et racée, elle tient la gageure de réunir performances ébouriffantes et relative facilité d’emploi. C’est un outil de très haut niveau et il convient, bien sûr, de ne pas faire n’importe quoi à son guidon, car on évolue souvent à de hautes vitesses. Mais l’apport des aides électroniques et leur mise au point sont tels que la Panigale V4 permet de repousser ses limites tout en se sentant en sécurité. C’est aussi, et surtout, une merveilleuse machine à sensations qui vous imprègne l’esprit de moments exceptionnels. À 24.390 € pour la version standard et 30.190 € pour la version S, plus sophistiquée, elle n’est certes pas donnée. Mais vu le niveau de performances général et l’écart au chrono qu’elle affiche par rapport à ce qui se fait de mieux en matière de moto de course, c’est finalement justifiable.