Cristiana Reali: «Simone Veil s’exprimerait sur l’Ukraine»

Tailleur strict, éternel chignon, regard élevé, la ressemblance est parfaite. Simone Veil sur scène, avec ses blessures et ses convictions. Pour ce spectacle d’une heure quinze, intimement lié à l’entrée de cette femme hors du commun au Panthéon avec son mari Antoine le 1er juillet 2018, l’admiration est de mise. Cristiana Reali, en général habituée aux rôles plus légers, est clairement dans son sujet. Cette pièce, elle l’a voulue et portée. Elle fera date dans son parcours. Plongée dans une tournée incessante, elle en explique la genèse… et la joie.

Qu’évoque Simone Veil pour vous de si essentiel ?