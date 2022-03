Testé pour vous: Fujifilm Instax Mini Evo

Polaroid a fait naître le concept voici 75 ans. Mais aujourd’hui, avec sa gamme Instax, Fujifilm s’affiche comme le porte-drapeau de la photo instantanée. Il ne fait pourtant pas grand-chose pour créer des designs « high- tech » susceptibles de séduire les passionnés de nouvelles technologies : dans leur ensemble, les appareils Instax bénéficient d’un look sympa ou teinté de nostalgie. Impossible, par exemple, de ne pas retrouver dans l’Instax Mini Evo le souvenir de l’Instamatic 33 que Kodak commercialisa entre 1968 et 1973. Mais les deux engins n’ont rien à voir. Derrière un gros boîtier qui semble presque creux (ce n’est qu’une impression !), le Mini Evo dissimule un vrai appareil photo numérique gratifié d’une imprimante. Sa face arrière est dotée d’un écran LCD et, sur la face avant, un petit miroir, positionné juste à côté d’un des deux déclencheurs, vient aider l’amateur de selfies à cadrer correctement.