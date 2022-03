Ben Affleck et Ana de Armas, couple glamour de «Deep Water»

« Deep Water » est une nouvelle adaptation du roman du même nom de Patricia Highsmith, la première version étant celle de Michel Deville avec Isabelle Huppert et Jean-Louis Trintignant. Ici, cette production Hulu qui sort ce 18 mars sur Prime Video est portée par Ben Affleck et Ana de Armas, un duo sulfureux pour un thriller érotique dont on attend beaucoup. Vic et Melinda Van Allen forment un couple aisé de La Nouvelle-Orléans dont le mariage s’écroule sous le poids de la rancœur, de la jalousie et du doute. Alors que leurs provocations et manipulations mutuelles s’intensifient, les choses se transforment rapidement en un jeu du chat et de la souris mortel lorsque les amants de Melinda commencent à disparaître.