Un vent sec, quelques buissons virevoltants, un petit air d’Ennio Morricone… Il ne manquait plus que Dexterity Jane. La voilà, entrant dans le saloon, et s’asseyant à une table. Dans ce jeu de rapidité, d’observation et de dextérité, chaque joueur tentera de reproduire le plus rapidement des combinaisons en pliant simplement le bon nombre de doigts. Le jeu se déroule en 10 parties, à chaque manche un certain nombre de cartes sera révélé, indiquant certains doigts à plier. À vous de reproduire au plus vite la combinaison demandée. Mais attention !, deux cartes identiques s’annulent. Un jeu bien déjanté, qui offre une belle petite innovation, et qui propose deux variantes de jeu : une plus facile, pour prendre aisément le jeu en main, une autre plus corsée, où les joueurs pourront même braquer leurs adversaires. Merci à Olivier Mahy, Alexandre Bonvalot et à Sit Down, cet éditeur belge, d’avoir conçu ce chouette jeu d’ambiance (pour 2 à 9 joueurs).