Test – Gran Turismo 7: nostalgique

Polyphony Digital nous livre enfin le septième volet de sa série de jeux de course. Le titre peine toutefois à impressionner.

L’attente aura décidément été longue, très longue, même pour les fans de la série. Neuf années séparent la sortie du sixième volet du septième. Gran Turismo est donc de retour avec un opus qui se veut très fidèle à l’ADN de la franchise et qui se destine avant tout aux fans de la saga. On retrouve les ingrédients du succès distillés dans les volets précédents : un garage bien rempli (420 véhicules), de nombreux circuits (97 tracés répartis sur 30 destinations différentes), un mode multijoueur solide et une conduite mi-arcade mi-simulation très plaisante.