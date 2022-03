À raconter aux enfants: viser la Lune

Chaque soir, à la tombée de la nuit, elle brille dans le ciel et nous captive. Objet de toutes les convoitises et des plus folles rêveries, la Lune est souvent utilisée, à titre de comparaison, pour qualifier un objectif grandiose, un peu fou, voire inatteignable. Et pour cause…

Déjà situé à 384.400 km de notre planète, ce satellite terrestre s’en éloigne d’un peu plus de 3 cm chaque année. Ainsi, en avançant à une vitesse de 100 km/heure et en ne s’arrêtant jamais, parcourir une telle distance en voiture demanderait près de 6 mois ! Et les chiffres mirobolants ne s’arrêtent pas là. Âgée d’environ 4,5 milliards d’années, la Lune aurait un diamètre de 3.476 km (ce qui reste bien plus petit que celui de notre planète bleue). Une journée sur cet astre équivaudrait à 29,5 jours terrestres. De quoi nous donner le tournis !